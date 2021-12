Bangen um Klostermann und Haidara

Ob Lukas Klostermann oder Amadou Haidara dabei in Bayern schon mithelfen werden, ist noch fraglich. Der Abwehrspieler, der gegen Gladbach kurzfristig ausgefallen war, machte nach seiner Knie-Operation Teile des Mannschaftstrainings mit, Haidara trainierte am Dienstag individuell. "Wir schauen von Tag zu Tag und wissen dann, ob wir sie mit in den Kader nehmen oder nicht", sagte Tedesco. Sollte es gegen Augsburg nicht klappen, bestünde zum Jahresabschluss am Samstag gegen Arminia Bielefeld noch die Möglichkeit auf einen Einsatz. Erstmals wieder Teile des Teamtrainings konnte Nationalspieler Marcel Halstenberg absolvieren. Er fehlte wegen eines Innenmeniskusrisses im linken Knie seit Anfang August.

Zuletzt sechs RB-Siege gegen Augsburg

Das dramatische DFB-Pokal-Viertelfinale 2019 entschied Marcel Halstenberg. Bildrechte: imago images / Jan Huebner

Zum Gegner sagt Tedesco: "Augsburg hat immer Spieler, die eine gewisse Mentalität auf den Platz bringen. Sie sind kompakt und sehr gradlinig. Nach Ballgewinn geht es zügig Richtung Tor. Sie haben schnelle und robuste Spieler und versuchen schnell hinter die Kette zu kommen." Seit neun Pflichtspielen ist RB gegen die bayrischen Schwaben ungeschlagen. Zuletzt gab es sechs Siege in Folge. Der erste dieser Siege war in einem hitzigen Pokal-Viertelfinale 2019 ein 2:1 nach Verlängerung in Augsburg. Dabei traf Halstenberg in der letzten Minute per umstrittenem Foulelfmeter.

Weinzierl: "Sind Außenseiter, aber wer Bayern schlägt ..."