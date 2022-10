Auf der Spieltagspressekonferenz vor RB Leipzigs kniffliger Auswärtsaufgabe beim FC Augsburg am Samstag (22. Oktober, 15:30 Uhr im Audio-Stream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) jedenfalls empfahl sich der Gästetrainer in der hohen Kunst respektvoller Kommunikation. Angesprochen auf die zuweilen an den Tag gelegte verbale Lebhaftigkeit des Personals in der FCA-Coachingzone entschärfte Rose mit buddhistischer Ruhe die Kontroverse.