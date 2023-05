Ob die Leipziger in München etwas mitnehmen können, liegt derweil nicht zuletzt an der Verfasstheit des Rekordmeisters. Auch wenn die Bayern in den letzten Wochen wieder in die Erfolgsspur zurückfanden und nach ein zwei Arbeitssiegen gegen Hertha BSC (2:0) und Werder Bremen (2:1) einen furiosen 6:0-Erfolg gegen den FC Schalke 04 feierten, wittert Rose seine Chance: "Sie waren nicht immer konstant, ringen mit ihrem Selbstverständnis." Zwar komme das langsam zurück, aber es "ist unsere Aufgabe, die Problemchen, die sie hatten, zum Vorschein zu bringen". Dafür müsse Leipzig "mit großer Überzeugung auftreten".