Die Mittwochs-Niederlage in der Champions League tut auch zwei Tage später noch weh. Zumindest bei RB-Trainer Marco Rose: "Das ist ein Spiel, das emotional noch in den Kleidern hängt", blickt Rose am Freitag (04.10.2024) auf das 2:3 gegen Juventus Turin in Überzahl und nach 2:1-Führung zurück. "Wir haben da ein Spiel verloren, in einer Art und Weise, wie wir es nicht hätten verlieren müssen."