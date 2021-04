Julian Nagelsmann, Lena Gercke und der FC Bayern - wenn es in diesen Tagen medial um RB Leipzig geht, wird eher über Supermodels gesprochen als über den sportlichen Status Quo des Bundesliga-Zweiten. Wird der 33-Jährige Nagelsmann Nachfolger des wechselwilligen Bayern-Trainers Hansi Flick? - so das Hauptthema. Die Antwort auf die Frage umschifft Nagelsmann mit der Analogie: "Ich kann mich jetzt auch nicht hier hinsetzen und sagen: 'Ich mache jetzt morgen mit Lena Gercke Schluss' - weil ich noch nie mit der zusammen war." Will sagen: Wer noch nicht mit den Bayern verhandelt hat, kann auch kein Bayern-Trainer werden.