Trotz des personellen Aderlasses ist Marsch von der Qualität seiner Mannschaft überzeugt. "Wir glauben an einen Prozess hier und ich denke, wir haben aus den beiden Spielen viel gelernt. Wir brauchen etwas mehr Konzentration in den entscheidenden Situationen. Wir müssen an unsere Stärke und unsere Qualität glauben. Das können wir auch nach diesen Spielen", so der Trainer.