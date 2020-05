Fußball | Bundesliga RB Leipzig: Hoffen auf Kampl-Party gegen Köln

29. Spieltag

Fußballweisheiten können durchaus vereinsspezifisch sein. Bei RB Leipzigs Fanszene gibt es zum Beispiel den Spruch "No Kampl – No Party", der nach dem 2:2 gegen Hertha wieder zu hören und zu lesen war. Ob man ihn auch am Montagabend nach der Partie in Köln hört?