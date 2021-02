Erst zwei Wochen her: Die Mainzer jubeln, Marcel Halstenberg blickt ins Leere. Bildrechte: Picture Point

Aber gerade Julian Nagelsmann wird seine Mannschaft schon allein aus jüngster Erfahrung heraus nachdrücklich daran erinnern, wie nichtig Wahrscheinlichkeiten und vermeintlich noch so eindeutige Klassementkonstellation mitunter urplötzlich auf dem Rasen sein können. Auch wenn der RBL-Cheftrainer auf der Freitagspressekonferenz jene schmerzlich erfahrene 2:3-Episode aus Mainz vor knapp zwei Wochen nicht erwähnt hat, die ausdrückliche Betonung der in dieser Saison wie verschüttet scheinenden Stärken im Schalker Kader sprach für sich.



Man habe auch "jetzt im Pokal gegen Wolfsburg gesehen, dass sie Fußball spielen können", erinnerte Nagelsmann an das knappe S04-Ausscheiden am Mittwoch bei RB Leipzigs Tabellennachbar. Von der einzelnen Qualität der Spieler her sei die Mannschaft "deutlich stärker, als sie jetzt dasteht – und das macht sie natürlich immer gefährlich. Sie stehen extrem mit dem Rücken zur Wand und können eigentlich nur noch nach vorne." Man werde gefordert sein, "eine Topleistung abzurufen."