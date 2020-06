Die Zahlen beider Vereine vor dem direkten Duell am Sonntag (15:30 Uhr) sind verheerend: Union und Schalke sind die beiden schwächsten Teams nach den vier Spielen des Bundesliga-Re-Starts. Die Berliner holten einen Punkt, Schalke ging bisher komplett leer aus. Union ist seit sechs Spielen sieglos und hat mit 28 Gegentoren die schwächste Abwehr der Rückrunde. Das schwächste Team der Rückrunde kommt aus Gelsenkirchen - nur sieben Punkte holte das Team von Coach David Wagner in den zwölf Spielen der Rückserie. Nur fünf Tore erzielten die "Königsblauen" seit Mitte Januar.

Schlimm das Bild, das Union und Schalke derzeit abgeben. Union-Trainer Urs Fischer widerspricht aber. "Für mich ist das 10. gegen 14. und nicht 17. gegen 18. Ich schaue mir die ganze Spielzeit an und nicht den Moment", sagte der Schweizer vor der Partie. Immerhin gestand Fischer auf einer virtuellen Pressekonferenz am Freitag, er könne "gewisse Parallelen" zwischen beiden Teams sehen. Sein Gegenüber David Wagner fordert von seinem Team "Hunger, Wille, Gier" und verspricht: "Wir werden am Sonntag, 15.30 Uhr, da sein, uns stellen und zeigen, dass wir es besser können."