Zwei Spiele, null Punkte, 0:6 Tore

Was aus Union-Sicht jedoch mehr schmerzte: Die Mannschaft ist nach dem Re-Start der Bundesliga offensichtlich noch nicht wieder im Wettkampfmodus. Zwei Spiele, null Punkte, 0:6 Tore. Der Vorsprung des Tabellen-13. auf den Relegationsplatz, auf dem momentan Fortuna Düsseldorf steht, beträgt nur noch sechs Punkte. Bei sieben ausstehenden Spielen ist Union also definitiv noch nicht in sicherem Fahrwasser angekommen.

Hatte sich die Mannschaft eine Woche zuvor gegen den FC Bayern noch bis zum Schluss gewehrt, ergab sie sich bei der Hertha ihrem Schicksal am Ende komplett. Genau das war es, was Urs Fischer so erstaunte - denn eine solche Selbstaufgabe ist man von den Köpenickern eigentlich nicht gewohnt. Nun droht sogar der Absturz in die Abstiegszone. Gegen den 1. FSV Mainz 05 (Mittwoch, 20:30 Uhr) ist deshalb ein Sieg Pflicht. Bei der Hertha fiel Union am Ende komplett auseinander. Bildrechte: dpa

Auch Mainz in Abstiegsgefahr

Entsprechend versprach Fischer: Aufarbeitung. "Wir werden das Spiel noch einmal analysieren, um für den Mittwoch bereit zu sein", sagte er. Und forderte Mut, gerade angesichts der fehlenden Zuschauer: "Wir werden die Fans auch in den nächsten sieben Spielen nicht haben. Sich jedes Mal dahinter zu verstecken, da kommen wir nicht weiter. Es gilt, diese Situation so anzunehmen, wie sie ist." Die Fehler, die seine Mannschaft bei der Hertha begangen hatte, hätten "weniger damit zu tun, ob die Fans im Stadion waren oder nicht".

Nun dürfte das Spiel gegen Mainz ein ganz anderes werden als die Partien gegen Bayern und Hertha. Auch die Rheinhessen befinden sich nach dem 0:5-Debakel gegen RB Leipzig in akuter Abstiegsgefahr. Die Szenerien glichen sich: Auch Mainz war bestenfalls ein Sparringspartner, wenngleich von Beginn an. Urs Fischer bezeichnete den kommenden Gegner als "nächste schwierige Aufgabe". Möglicherweise auch deshalb, weil die Köpenicker gegen Mainz nicht allein auf ihre bewährte Kontertaktik bauen können, sondern in der Pflicht stehen dürften, das Spiel selbst zu gestalten.

Union personell besser aufgestellt

Immerhin: Personell dürfte Union gegen Mainz etwas besser aufgestellt sein als zuletzt. Innenverteidiger Kevin Schlotterbeck kehrt nach abgesessener Gelbsperre in den Kader zurück, damit ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten für die Dreierkette. Auch Offensivspieler Yunus Malli, der aufgrund fehlender negativer Corona-Tests wochenlang nicht mit der Mannschaft trainieren konnte, steht wieder für einen Startelf-Einsatz bereit. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem zuletzt angeschlagenen Linksverteidiger Christopher Lenz.