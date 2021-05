Union Berlin tritt also mit sprichwörtlich zwölf Mann an. Gegen eine zumindest nominell vollständige Leipziger Startelf, die jedoch anders als gewohnt aussehen wird. Denn erstmals in dieser Saison steht bei RB nicht Péter Gulácsi im Tor. Der Ungar darf schon etwas eher in die Ferien und seine Fingerverletzung auskurieren. Dafür darf der Spanier Josep Martínez sein erstes Pflichtspiel im RB-Trikot absolvieren. Zu tun bekommen wird er gegen Max Kruse & Co. sicherlich mehr, als ihm lieb ist.