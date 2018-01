Fußball | 1. Bundesliga Coach Hasenhüttl: RB Leipzig soll sich in Freiburg "voll reinknien"

19. Spieltag

RasenBallsport Leipzig kann sich mit einem guten Abschneiden in Freiburg in der oberen Tabellenregion behaupten. Vor dem Spiel am Sonnabend (15:30 Uhr) erklärte Trainer Ralph Hasenhüttl: "Wir können uns in den Kampf um die Champions-League-Plätze voll reinknien."