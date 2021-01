Sieg über Union: "Unglaublich reif im Kopf"

Jubel am Mittwochabend: Joker Emil Forsberg freut sich über das entscheidende 1:0 gegen Union. Bildrechte: imago images/Matthias Koch RB Leipzig gastiert in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Auch wenn Svensson erst seit 4. Januar die Verantwortung beim FSV inne hat – dieser Kontrahent weckt vor allem in der noch jungen Ägide von Julian Nagelsmann als RBL-Cheftrainer sportlich traumatische Erinnerungen. In allen drei Duellen seit Nagelsmanns Amtsantritt wurden die 05er vorgeführt (8:0, 5:0, 3:1).



Die derzeit 28 Punkte und 15 Tabellenplätze Abstand zwischen dem Bundesliga-Zweiten RB Leipzig und dem Vorletzten Mainz wirken wie eine neuerliche Drohung. RBLs jüngste 1:0-Geduldsangelegenheit über die Saisonüberraschungsmanschaft Union Berlin kam laut Nagelsmann nicht zuletzt dadurch zustande, weil sei Team "unglaublich reif im Kopf" agiert habe und sich vom "komplizierten Gegner" aus Köpenick "nie aus der Ruhe bringen" ließ.

Lob für körperliche Verfassung und "volle Spannung"

Ibrahima Konaté ist für Mainz noch keine Option, kehrt aber nächste Woche ins komplette Mannschaftstraining zurück. Bildrechte: imago images / motivio Überhaupt hatte der 33-Jährige auf der kaum elfminütigen Pressekonferenz am Freitag wenig zu beklagen. Nagelsmann lobte angesichts der zehrenden Dreiwettbewerbsbelastung im dichten Pandemiekalender die anhaltend gute körperliche Verfassung, psychische Widerstandsfähigkeit und Eigenmotivation seiner Profis: "Es ist nicht ganz so einfach für sie, in jedem Spiel auf volle Spannung zu kommen – aber das machen unsere Jungs, da bin ich sehr zufrieden."



Zudem stellte er für kommende Woche Ibrahima Konatés Rückkehr ins komplette Mannschaftstraining in Aussicht. Der Innenverteidiger fiel seit Mitte Dezember wegen einer Sprunggelenksverletzung aus. Der kurzfristig "eine Wermutstropfen" hingegen betraf Angreifer Yussuf Poulsen. Poulsen hatte sich im Donnerstagstraining "eine kleine strukturelle" Adduktorenverletzung eingehandelt, die ihm bei normalen Genesungsverlauf erst für das Leverkusen-Heimspiel wieder zur Option werden lässt.



Nagelsmann liebäugelt mit Rotation

RBL-Cheftrainer Julian Nagelsmann hat vor Mainz nur "einen Wermutstropfen" zu beklagen. Bildrechte: Picture Point Details zum Startpersonal in Mainz ließ sich der Cheftrainer zwar nicht entlocken, liebäugelte aufgrund "einiger normaler Wehwechen" am Ende dieser englischen Woche allerdings mit einer Rotation. Es könne sein, so Nagelsmann, "dass es morgen die ein oder andere Entscheidung in Richtung Belastungssteuerung gibt. Job-Sharing haben wir in diesem Jahr schon ein paar Mal mit guten Erfahrungen gemacht, aber da steht noch nichts zu einhundert Prozent fest."