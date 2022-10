Seitdem sind Roses Haare deutlich grauer geworden, die Erinnerungen an die Karnevalshochburg sind aber noch ganz frisch: "Ich habe mich sehr wohl dort gefühlt, hatte eine tolle Zeit", sagte Rose, der für Mainz in 150 Spielen sechs Tore erzielte und bis heute viele Freunde und Bekannte dort hat. Er erinnerte an zwei Aufstiege in die Bundesliga, wobei vor allem der erste im Jahre 2004 in die Geschichtsbücher einging, nachdem die Mainzer in den Spielzeiten zuvor mehrmals knapp gescheitert waren. Aber Rose sprach auch mit großer Anerkennung über die sportliche Entwicklung in Mainz. "Mittlerweile spielen dort richtig gute Jungs", sagte er mit Blick auf seine eigenen fußballerischen Qualitäten, die limitiert waren: "Ich habe die Flanken eher hinters Tor geschlagen."