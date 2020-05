Fußball | 1. Bundesliga RB Leipzig in Mainz: "Lagerfeuer" vs. "brutale Maloche"

Hauptinhalt

27. Spieltag

Am zweiten Geisterspieltag kommt es in Mainz zu einem Duell der Gegensätze – nicht nur was die Tabellenplätze betrifft. An ein erneutes 8:0 will RB-Trainer Nagelsmann nicht denken, er gibt aber eine Garantie ab.