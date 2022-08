So ein zittriger Erstrunden-Pokalauftritt ist nichts Außergewöhnliches, und beim (designierten Meister) FC Bayern kann man natürlich mal 0:2 verlieren. Die beiden Heim-Remis gegen Werder und Schalke aber waren so nicht eingeplant. Auffällig bei den letzten drei Spielen war, dass Wolfsburg erst in der zweiten Halbzeit ins Rollen kam. Dann stand die Defensive stabiler. Auch fußballerisch lief es nun besser, wenngleich die Chancenverwertung fast gleichbleibend schlecht war. Wer Wolfsburg bezwingen will, sollte das aktuell also schon vor der Pause angehen und weitgehend klar machen.