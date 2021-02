Bevor es am Sonntag zur Hertha geht, richtet sich der Blick bei Nagelsmann und Co. gen Frankfurt. (Archiv)

"Das Schöne am Fußball ist, dass man relativ schnell die Möglichkeit hat, Dinge wieder gut zu machen", richtete Nagelsmann bei der Pressekonferenz am Freitag den Blick voraus. "Wir haben die Chance, das aus den Köpfen zu kriegen. Wir wollen in der Liga erfolgreich bleiben und unseren Platz festigen." Fakt ist, dass der Rückstand auf Branchenprimus Bayern auf fünf Punkte zusammengeschrumpft ist. Dem Rekordmeister steht zudem am Samstag eine schwere Auswärtsaufgabe gegen die Überflieger aus Eintracht Frankfurt bevor. "Das Ergebnis wird interessant für uns, egal, wie es ausgeht", prophezeite Nagelsmann.

Während in Leipzig die Jagd auf die Tabellenspitze also weitergeht, hat die Berliner Hertha mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Mit Europa-Cup-Ambitionen in die Saison gestartet, spitzt sich die Lage beim Tabellen-15. immer weiter zu. Seit sieben Bundesliga-Partien wartet die "Alte Dame" auf einen Sieg. Immerhin konnte am vergangenen Spieltag gegen den VfB Stuttgart der erste Zähler unter Neu-Trainer Dardai geholt werden. "Irgendwann müssen wir auch mal eine Überraschung schaffen. Warum nicht am Wochenende?", blickte der Ungar voraus: "Wir dürfen keine Standard- oder Flankentore kassieren. Dann haben wir eine Chance."