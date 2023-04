Noch am Mittwochabend war Marco Rose nach dem Treffer zum 2:0 ekstatisch über den ganzen Platz gerannt. Karfreitag dagegen herrschte bei ihm längst wieder analytische Nüchternheit. Die richtige bzw. sachliche Einordnung des Ganzen hält er für wichtig: "Wir schmeißen unsere Nerven nicht weg, wenn es in einer bestimmten Phase nicht so läuft. Auf der anderen Seite haben wir nicht das Gefühl, dass wir am Mittwochabend Fußball-Weltmeister geworden sind."