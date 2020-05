Urs Fischer ist zurück an der Seitenlinie

Union-Trainer Urs Fischer. Bildrechte: IAMGO / Bernd König Also versuchte Unions Cheftrainer, der aufgrund des Todes seines Schwiegervaters das letztwöchige Quarantäne-Trainingslager der Köpenicker vorzeitig verlassen hatte und den anschließenden Re-Start gegen den FC Bayern (0:2) nur am Fernseher verfolgen konnte, die persönlichen wie allgemeinen Umstände erst gar nicht richtig an sich herankommen zu lassen.



"Man muss es nicht immer wiederholen, wir sind uns alle einig, dass es nicht das Gleiche ist und Zuschauer ins Stadion gehören", sagte der 54-Jährige auf der virtuellen Pressekonferenz am Mittwoch und ergänzte später: "Auch wenn es nicht einfach ist, ich werde den Fokus auf das Spiel versuchen hinzubekommen. Und das wird mir auch gelingen. Ein Derby will man unbedingt gewinnen." Und sowieso "muss ich nicht viel unternehmen, damit die Spieler heiß auf ein Derby sind."



"Den Sack zuzumachen, ist das Schwierigste"

Szene aus dem Hinspiel: Robert Andrich im Zweikampf mit Herthas Routinier Vedad Ibisevic Bildrechte: imago images/Jan Huebner Gleichwohl erinnerte Fischer eindringlich an seine Prioritäten: "Für mich gilt in erster Linie der Liga-Erhalt, nicht die Stadtmeisterschaft", bekräftigte er, "wenn dann beides eintreffen würde, ist es umso schöner." Der Schweizer Fußballlehrer sieht seine sich bisher so bravourös von der Abstiegszone fernhaltende Mannschaft an einem durchaus neuralgischen Punkt der langen Saison angekommen: "Den Sack zuzumachen, ist aus meiner Sicht das Schwierigste. 30 Punkte werden nicht reichen", unterstrich der FCU-Trainer.



Angesichts der tabellarischen Konstellationen der beiden Hauptstadtkonkurrenten käme es doppelt gelegen, gelänge dem Underdog und Aufsteiger im Westend die Wiederholung des Hinspielsieges (1:0) an der Alten Försterei. Hertha BSC (31 Punkte) steht dank des jüngst überzeugenden 3:0-Auswärtssieges bei 1899 Hoffenheim erstmals seit Anfang November 2019 wieder vor dem 1. FC Union – hauchdünn mit einem Zähler Vorsprung auf Rang elf.



Hertha gleich mit Labbadias Handschrift

Bildrechte: imago images / Sven Simon Angeleitet wurde der sportliche Hoffnungsschimmer der "Alten Dame" erstmals von Bruno Labbadia, Herthas bereits viertem Verantwortlichen an der Seitenlinie in dieser Spielzeit. Eigengewächs Ante Covic hatte Ende November den Hut nehmen müssen, es folgten gerade 76 geradezu boulevardeske Tage unter Jürgen Klinsmann mitsamt des denkwürdig inszenierten Rücktritts des Ex-Bundestrainers via Facebook. Am 9. April wurde dann auch Klinsmanns vorheriger Assistent Alexander Nouri nach lediglich vier Punkten aus fünf Partien abbestellt.



Seitdem soll der abstiegskampferprobte Labbadia diese verkorkste Saison der ambitionierten und von Investor Lars Windhorst erheblich alimentierten Charlottenburger wenigstens sportlich glimpflich ins Ziel zu bringen. Labbadias bevorzugt im 4-2-3-1 auflaufende Mannschaften hätten allesamt "eine Handschrift", lobte Urs Fischer. Sie seien "sehr gut organisiert, sehr aggressiv, kompakt", mit sehr guter Arbeit gegen den Ball, aber würden darüber hinaus auch versuchen, guten Fußball zu spielen.