Die Trainingsarbeit stimmt laut Marsch. Mittwoch, "the day after", gab er dem Team frei. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Jesse Marsch betonte auch am Freitag wieder, dass das Verhältnis mit der Mannschaft stimme: "Wir arbeiten gut zusammen. Das macht es so traurig und schade für mich. Die Jungs arbeiten sehr gut. Sie hören viel von mir, vielleicht zu viel, aber sie haben wenig Belohnung." Von Panik oder Krise will der Coach nichts wissen, denn "diese Dinge gehören für mich nicht zum Fußball". Es gehe für ihn immer darum, der Gruppe zu helfen. Damit sie auf dem Platz ihr Potenzial zeigen könne. "Das ist mein Job."