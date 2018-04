Wenn es irgendwie geht, wird Ralph Hasenhüttl seinen Mittelfeld-Antreiber aufstellen. Ansonsten müssen andere in die Bresche springen. Ademola Lookman wäre ein Kandidat, aber auch Dominik Kaiser könne auf der Zehnerposition spielen, nannte der RB-Trainer auf der Pressekonferenz am Freitag einige Alternativen. Kreativität wird es gegen robuste Mainzer brauchen. Die Gastgeber stecken tief im Abstiegsschlamassel und stehen nur wegen des besseren Torverhältnisses nicht auf dem Relegationsplatz. Für Hasenhüttl sind die Ausflüge nach Mainz immer wieder etwas Besonderes. Im Stadion am Bruchweg gab der Österreicher sein Trainerdebüt in der 1. Bundesliga. Jetzt steht er vor seinem 100. Spiel als Trainer. "Es waren immer enge Partien mit vielen Toren und Zweikämpfen. Ich erwarte eine hitzige Partie", so der 50-jährige Coach.

Am 15. August 2015 feierte Ralph Hasenhüttl sein Debüt als Erstliga-Trainer: Mit Ingolstadt in Mainz. Bildrechte: IMAGO