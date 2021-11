Marsch mit Geständnis

Das wird am Sonntag mit Sicherheit anders laufen. Ohne Zuschauer, so hofft der immer noch in Quarantäne sitzende Marsch, ist die Kommunikation zwischen ihm, dem Trainerstab und den Spielern besser möglich. "Aber", schränkte er gleich wieder ein, "am wichtigsten ist, dass die Spieler erkennen, was das Spiel braucht".

Vom permanenten In-Game-Coaching hält Jesse Marsch offenbar eh nicht sonderlich viel. Böse Zungen würden sagen, das sehe man hin und wieder an seinen merkwürdigen Spielerwechseln. Am Samstagmittag sagte er es jedenfalls so: "Ich weiß, das ist in Deutschland schwer zu verstehen. Hier denken alle, der Trainer muss alles machen, muss allen sagen, was sie machen sollen. Aber mein Leadership-Style ist anders. Sicher haben wir einen Plan, eine Taktik, Prinzipien. Aber es gibt nichts Besseres als eine Mannschaft auf dem Platz mit Spielern, die alles füreinander machen."

Wackeln: Abwehr und Personalien