Selbst ein möglicher Kantersieg gegen Arminia Bielefeld kann die schlechteste Hinrunden-Bilanz von RB Leipzig in der Bundesliga-Geschichte nicht aufpolieren. Das Team von Neu-Trainer Domenico Tedesco peilt nach den Auf und Ab im Jahr 2021 wenigstens einen versöhnlichen Abschluss an diesem Samstag (15:30 Uhr/Audiostream und Live-Ticker in der SpiO-App ) gegen den Tabellen-Vorletzten an, um mit etwas Gelassenheit unter dem Weihnachtsbaum sitzen zu können. Denn selbst Tedesco konnte die klägliche Auswärtsbilanz mit null Siegen zuletzt beim 1:1 in Augsburg nicht aufbessern.