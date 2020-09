Am Samstag (15:30 Uhr im Live-Ticker auf sport-im-osten und in der SpiO-App) steht für die Sachsen auswärts gegen Bayer Leverkusen der erste richtige Härtetest an, ein "Spitzenspiel", so Nagelsmann. Nach dem überzeugenden Auftakt gegen Mainz 05 (3:1) soll der nächste Sieg her. Gegen die Werkself wartet auf die Leipziger nun aber ein ganz anderes Kaliber. "Leverkusen hat eine klare Idee und ist gut im Gegenpressing. Sie bringen ein außergewöhnliches Tempo mit und werden auch dieser Saison wieder um die Champions-League-Plätze mitspielen", warnte Nagelsmann vor der kommenden Aufgabe.