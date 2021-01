RB und Bayer überspringen oder reißen die Hürden in dieser Bundesliga-Saison sehr ähnlich. Nach einem guten Start in die Spielzeit ließen sie zuletzt häufiger Punkte liegen. Kleiner Negativ-Höhepunkt waren die Pleiten von Bayer gegen Wolfsburg und von RB in Mainz. "Beide sind etwas ins Straucheln geraten", sagte Nagelsmann: "Nicht dramatisch, aber es gab nicht mehr die verlässliche Zahl an Punkten." Besser geht natürlich immer. Doch die Gesamtzahl an Punkten ist nicht so schlecht, wie der Vergleich mit den Vorjahren zeigt. Vor allem Leverkusen steht mit 32 Punkten nach 18 Spielen so gut wie seit sechs Jahren nicht mehr da.