Zwei Erfolgswellen treffen am Sonntag (01.03.2020) um 15:30 Uhr aufeinander. Auf der größeren surft gerade Bayer Leverkusen: Der Tabellenfünfte hat neun seiner vergangenen zehn Pflichtspiele gewonnen. RB Leipzigs Positivserie mag etwas kürzer sein, in Sachen Selbstvertrauen steht man dem Konkurrenten aber in nichts nach. Schuld ist der 9. Februar, der Leipzigs kleine Krise beendet hatte.