Insofern ist halt ordentlich Druck auf dem Spitzenspiel-Kessel. Und drinnen köchelt eine tendenziell spektakuläre Partie. Vielleicht so eine wie vor vier Monaten, als die Leipziger in München einen Tick besser waren, zwei Mal in Führung gingen und es am Ende 3:3 stand. Ein erneutes Remis wäre für RB diesmal zu wenig, denn es würde den Abstand zum FC Bayern von vier Punkten und 16 Toren nicht verringern. Ob Nagelsmann, sollte es nach 89 Minuten tatsächlich unentschieden stehen und Eckball geben, seinen Torhüter Peter Gulacsi in den gegnerischen Strafraum beordert?