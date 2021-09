Seinen "Wage vollgelade" hat Nagelsmann aber nicht nur mit Staff und dem ehemaligen RB-Kapitän, sondern auch mit durchaus relevantem Insiderwissen. Das gab am Donnerstag auch Marcel Sabitzer selbst zu: "Ich war ja vier Wochen in der Vorbereitung und in den ersten Spielen mit dabei. Deshalb habe ich natürlich ein paar Insider-Infos." Er habe sich, sagte der Österreicher, bereits "mit Videoanalysten und Co-Trainern ein bisschen ausgetauscht, auf was wir achtgeben müssen."