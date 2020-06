Leipzigs Chancen, nach zwei Jahren und acht Monaten mal wieder gegen den BVB zu gewinnen, stehen also gar nicht schlecht. Doch das heißt bei der aktuellen (Heim-)Verfassung nichts. Nach fünf sieglosen Spielen im eigenen Stadion hat das Zittern um einen Champions-League-Platz begonnen. Coach Nagelsmann ist dennoch relativ entspannt: "Wir haben Druck, aber wenn Gladbach oder Leverkusen mit uns tauschen könnten, dann würden sie es machen. Sprich: Wir haben den Matchball und nicht sie. Wir sind in der besseren Situation."

Wenn dann am Samstag um 15:30 Uhr der Anpfiff ertönt, werden die Blicke auch oft auf Erling Haaland gerichtet sein. Der 19-jährige Shooting Star war im letzten Winter schon mit Bleistift in den RB-Kader geschrieben worden, wechselte dann aber doch nach Dortmund. "Der Wunsch war, dass er hier her kommt", bekannte Julian Nagelsmann am Freitag und ergänzt: "Die Chance war am Ende sehr gering. Demnach muss man Dortmund beglückwünschen - und ihn morgen ausschalten." Ein personelles Taktieren mit Blick aufs Saisonfinale gegen Augsburg, betonte der RB-Trainer, werde es nicht geben: "Wir werden morgen die maximale Leistungsfähigkeit reinlegen. Ohne Rücksicht auf Verluste."