Aber am Samstag soll alles anders werden und nach einer guten Leistung endlich auch mal das Ergebnis stimmen. Und das gegen eine Top-Mannschaft. "Ein Sieg gegen Dortmund ist für uns fast schon Pflicht", sagte Jesse Marsch am Freitag. Es sei Zeit für eine super Leistung. Auch der RB-Coach ist mit den Ergebnissen seines Teams "total unzufrieden". Aber, betonte Marsch einmal mehr, die Entwicklung der Mannschaft auf dem Rasen und auch in der Kabine stimme: "Die Jungs sind sehr offen, reden miteinander, helfen sich gegenseitig."

Die wohl schnellste Schrankwand der Bundesliga: Erling Haaland Bildrechte: imago images/Pro Shots

Zwei wichtige Ausfälle

Nicht helfen kann aktuell Willi Orban, denn der Leipziger Abwehrchef hat sich im Spiel am Mittwoch gegen Paris (2:2) verletzt. Immerhin handelt es sich wohl nur um eine kleine Oberschenkelzerrung statt einem Muskelfaserriss, wie erst befürchtet. Jesse Marsch: "Wir hoffen, dass er nach der Länderspielpause wieder bereit ist."

Deutlich härter trifft es da Kontrahent Dortmund, der unter anderem ohne seinen am Hüftbeuger verletzten Sturmtank Erling Haaland antreten muss. "Erling ist immer eine Wildcard, denn er kann immer etwas aus Nichts machen. Ich habe das sehr oft aus der Nähe gesehen", erinnerte Jesse Marsch an die gemeinsame Zeit in Salzburg. Die Borussia sei ohne den Norweger zwar nicht ganz so torgefährlich, aber trotzdem eine sehr gute Umschaltmannschaft mit großer Angriffswucht: "Sicher wird das eine große Aufgabe für unsere Abwehr und auch für Peter Gulacsi".

Szene am Eingang, als nur begrenzt Zuschauer erlaubt waren. Bildrechte: MDR/Kups, Sven

Mehr Zuschauer – mehr Chaos?

Eine große Aufgabe ist es für RB Leipzig allerdings auch, seine Zuschauer unter den 2G-Regeln rechtzeitig ins Stadion zu bekommen. Gegen Paris war das nicht gelungen. Da herrschte an den Eingängen teilweise Chaos, einige Fans verpassten das erste Tor des Spiels, wofür sich der Klub inzwischen entschuldigt hat. Ob es diesmal besser wird, ist fraglich. Denn gegen Dortmund werden deutlich mehr als 40.000 Zuschauer wie gegen PSG erwartet.

RB will sogar erstmals den Fanblock in einen Stehplatzbereich umwandeln. Damit erhöht sich die Kapazität der Arena auf 47.000 Zuschauer. RB-Trainer Jesse Marsch freut sich: "Die Stimmung wird überragend sein, und wir brauchen das." Er habe schon die gelbe Wand in Dortmund gesehen: "Wir stellen morgen unsere rote Wand hin". Der eine oder andere wird diesen Satz für Blasphemie halten. Aber vor einem Topspiel dürfte das okay sein.