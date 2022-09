Zeit beim BVB: Terzic im Nacken

Roses Zeit in Dortmund wurde von Beginn an überschattet von der Tatsache, dass Interimstrainer Edin Terzic den DFB-Pokal gewonnen hatte. Der stammt aus der Nähe, stand schon als Fan auf der Tribüne und erfreute sich aufgrund seiner Klubidentifikation hoher Beliebtheit. Rose erfüllte beim BVB die Pflicht, führte den Klub als Vizemeister in die Champions League. Aber weder Meister Bayern konnte er gefährden noch in drei Pokalwettbewerben für sich werben.



Trotz eines Punkteschnitts von 1,85 fehlte die Konstanz. Dazu kamen zu viele Gegentore, unter anderem auch beim 1:4 zuhause gegen Leipzig. Den Umbruch, auf den sich Rose selbst schon gefreut hatte, durfte er nicht mehr angehen. So trennte sich der BVB trotz eines Drei-Jahres-Vertrags wieder von Rose – und installierte wieder Terzic. Dortmunds Berater Matthias Sammer soll eine Triebfeder des Wechsels gewesen sein.

Marco Rose bei Borussia Dortmund Bildrechte: IMAGO / Michael Weber

Nun könnte Rose selbst als gebürtiger Leipziger die RB-Anhänger in der Stadt begeistern. Und wenn er so startet wie einst in Mönchengladbach, wo ihm Eberl ein passendes Team zur Verfügung gestellt hatte, dann dürfte RB demnächst wieder in die Erfolgsspur einbiegen. Die mögliche Kombination mit Eberl, die mit Nationalspielern gespickte Mannschaft von RBL und der finanzielle Background von Red Bull – eine spannende Mischung: Rose ist zuzutrauen, in seiner Heimatstadt zumindest langfristig für Furore zu sorgen.

Mintzlaff: "Brot und Butter statt DFB-Pokal"