Sein Leipziger Kollege Julian Nagelsmann kann das Stimmungstief bei den "Fohlen" nicht nachvollziehen. "Ich empfinde die Unruhe von außen als nicht notwendig und auch nicht verständlich" sagte der RB-Coach am Donnerstag und verwies auf einige Parallelen am Ende seiner Zeit in Hoffenheim. Dass sich Spieler in so einer Situation hängen lassen, glaubt er nicht: "Es macht z.B. für Lars Stindl keinen Sinn, jetzt weniger zu machen oder weniger zu investieren und die Spiele absichtlich zu verlieren, nur weil Marco Rose zu Dortmund geht." Nächste Saison müsse das ja auch nicht Marco Rose ausbaden, sondern Lars Stindl, der in Gladbach bleibt.