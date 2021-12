Mit Vor-Vorgänger Julian Nagelsmann habe es keinen Kontakt gegeben, so Tedesco auch wenn beide sich schon länger kennen und schätzen: "In den Gesprächen fällt der Name sehr, sehr häufig. Wenn Du gute Arbeit leistest, dann bleibst Du in den Herzen und Köpfen drin, das Gefühl habe ich hier." Eine Aussage, die auf Ballbesitzfußball hindeutet. Zurück in die Zukunft. Auch als Feuerwehrmann beim damaligen Zweitliga-Letzten Aue setzte Tedesco auf einen spielerischen Ansatz mit Ballbesitz.