Gladbachs Daniel Farke geht das Spiel am Samstag zumindest eine kleine Spur zurückhaltender an. Wenn sein Team die guten Dinge vom 3:0-Sieg in der Hinrunde wieder auf den Platz bringe, habe es eine Chance, Punkte mitzunehmen. Trotzdem: "Da erwartet uns auswärts eine der schwersten Aufgaben, die du haben kannst im Fußball. Aber dafür sind wir ja Fußballer geworden, weil du dich messen und die Herausforderung willst."

Marco Rose verschwendet übrigens nicht so viele Gedanken an die Hinspiel-Pleite: "Das ist eine ganze Weile her, wir hatten dort eine Englische Woche, wir hatten vorher in Madrid gespielt, das war kein gutes Spiel von uns. Wir haben gerade angefangen, gemeinsam zu arbeiten. Also ein paar Dinge haben sich schon verändert."