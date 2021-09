Fußball | Champions League RB Leipzig "ohne Druck" ins erste "Finale" gegen Brügge

Hauptinhalt

Gruppenphase - 2. Spieltag

Selten war eine Konstellation so früh so klar: In der Champions League steht RB Leipzig zwar erst vor dem zweiten Gruppenspiel. Aber dieses muss, zumindest nach allgemeinem Dafürhalten, gewonnen werden, soll am Ende wenigstens der dritte Platz erreicht werden.