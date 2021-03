Fußball | Bundesliga RB Leipzig empfängt Eintracht Frankfurt: Noch "große Ziele" in zwei Wettbewerben

25. Spieltag

Nach dem lehrreichen Ausscheiden in der Champions League will RB Leipzig an die jüngeren Auftritte auf nationaler Ebene anknüpfen. Dort sind noch alle Titelchancen gegeben. Aber man "gewinnt die Spiele in der Bundesliga nicht mal eben so im Vorbeigehen", weiß RB-Trainer Julian Nagelsmann – und schon gar nicht gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 14. März, 15:30 Uhr im Liveticker in der "SpiO"-App und auf sport-im-osten.de).