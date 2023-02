Fußball | Bundesliga RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Duell der Titelträger und Tabellennachbarn

22. Spieltag

Am Samstag (15:30 Uhr im Live-Ticker und in der Radio-Reportage) trifft der DFB-Pokalsieger auf den Europa-League-Gewinner. Gegen Frankfurt hingen in den letzten Jahren für RB die Trauben hoch, aber Coach Marco Rose hält von Blick-zurück-Statistiken gar nichts.