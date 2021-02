Vorsicht ist also angebracht. Sabitzer & Co. brauchen aber auch Ideen, denn viele Räume werden die Gäste aus Bayern nicht bieten. "Augsburg ist eine Mannschaft, die extrem fleißig ist, gerade in der eigenen Hälfte. Sie haben in der Liga die geringsten Abstände zwischen den Mannschaftsmitgliedern", erklärte RB-Trainer Julian Nagelsmann am Mittwoch und verwies auf eine weitere Stärke des FCA: "Sie sind unglaublich konterstark. Sie haben die meisten Konterabschlüsse in der Liga."