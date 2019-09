Den Run fortsetzen

Zum ersten Mal geht RB Leipzig als Tabellenführer in das Duell, was die Hoffnung auf 90 aufregende Minuten noch mal erhöht. RB-Trainer Julian Nagelsmann nimmt das gern mit ("Wir sind aktuell gut drauf und haben einen Run. Diesen wollen wir am Samstag fortsetzen."), bleibt aber vorsichtig. Vor allem wegen einer Eigenheit der Bayern: "Gegen Bayern München ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine 2:0- oder 3:0-Führung im Spiel zum Sieg reicht, deutlich geringer als gegen andere Mannschaften – wenn du nicht weiter Vollgas gibst." Pokalfinale 2019: Ein Schuss von Timo Werner wird von Niklas Süle auf der Linie geklärt. Am Ende siegte Bayern mit 3:0. Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Von den Medien kolportierte Revanche-Gelüste der Leipziger nach der 0:3-Pleite im DFB-Pokalfinale sieht Nagelsmann eher nicht. "Das ist zu weit weg." Vielleicht denke der eine oder andere noch mal daran zurück, Einfluss habe es jedoch nicht. "Im Nachgang werden wir das Finale auch nicht mehr gewinnen. Es geht jetzt schlicht und ergreifend um die Liga." Und darum, Punkte gegen die dortigen Topteams zu sammeln, "was letztes Jahr nicht so gut geglückt ist". Auch in der Videoanalyse habe man den Fokus auf die ersten drei Punktspiele der Bayern gelegt statt auf die vergangene Saison.

Milde Töne vom Verfolger

Karl-Heinz Rummenigge: RB wird auch künftig für Spannung sorgen. Bildrechte: IMAGO Während Nagelsmann zwischen Vorfreude und nüchterner Analyse schwankt, kommen aus Bayern erstaunlich milde Töne. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, sonst eher ein Mitglied der Abteilung Attacke, erklärte RB Leipzig zu einem der Klubs, "die sich in den kommenden Jahren in der Spitze der Liga etablieren und dadurch auch für Spannung sorgen werden". Und Bayern-Torjäger Robert Lewandowski denkt, "dass Leipzig eine Mannschaft ist, die in der Meisterschaft mitreden kann". Leon Goretzka sieht bei RB "schon die Mischung, die du brauchst, um Titel zu holen".

Eher als kollegiale Sticheleien statt aggressives Angestachel fallen auch die kleinen Schlagabtausche der Nationalspieler am Rande des Länderspiels in Nordirland. Von einem erzählte Leipzigs Linksverteidiger Marcel Halstenberg: "Gnabry kam nach seinem Tor zu mir und sagte: Am Samstag hau' ich auch einen rein!“ Er habe das mit einem "Das verhindere ich auf jeden Fall!" gekontert. Bayern-Keeper Manuel Neuer empfahl derweil vor laufender Kamera dem Leipziger Stürmer Timo Werner, nach fünf Ligatreffern in den ersten drei Spielen, sich nun "ein bisschen rauszunehmen". Doch das kommt für den nicht infrage: "Ich habe mir eine Tor-Pause bei den Länderspielen genommen, jetzt kann ich ruhig wieder treffen." In der Saison 2017/18 gewann RB sein Heimspiel mit 2:1. Den Siegtreffer erzielte Timo Werner in der 56. Minute. Bildrechte: imago/ActionPictures

Zwei Teams – ein Ziel