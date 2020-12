Der dritte Tabellenplatz in der Bundesliga lässt es nicht vermuten, aber RB Leipzig hat in dieser Saison als einzige Mannschaft alle Heimspiele gewonnen. Und nicht nur die: Auch in der Champions League wurden alle Partien im ehemaligen Zentralstadion siegreich bestritten. Das macht neun Siege in Folge. Statistik-Nerds wissen: Damit wackelt Leipzigs Bestmarke. Diese stammt aus dem Jahr 2011, als insgesamt elf Heimspiele in Folge gewonnen wurden. Damals allerdings in Regionalliga, Landes- und DFB-Pokal.