Damit sind wir zwangsläufig bei den Gründen für die unglückliche 2:3-Niederlage am vergangenen Samstag beim FC Bayern. Das 1:2 kurz vor der Pause basierte nämlich auf einer nicht verhinderten Flanke. Der Grund für die beiden anderen "geschenkten" Gegentore waren jedoch Fehlpässe auf der letzten Verteidigungslinie. "Wir wollen von hinten rausspielen und versuchen über kurze Pässe, den Gegner tief zu bekommen oder uns zu befreien. Wenn beides nicht geht, musst du überspielen. Aber den Moment haben wir verpasst", erklärte Domenico Tedesco das Problem, das in der Woche auch der Inhalt von zwei Trainingseinheiten war.

Apropos Training: Das war und ist derzeit bestens besucht. Denn bis auf Marcel Halstenberg sind bei RB alle Spieler an Bord, sind wieder fit oder vom Afrika-Cup zurück. Damit hat der Coach natürlich wieder die Qual der Wahl. „"Wir haben sehr viele Optionen und sind sehr glücklich, diese Optionen zu haben." Dass darüber nicht alle Spieler glücklich sind, weiß er. Aber: "Mannschaften die große Ziele haben und erreichen möchten, da funktioniert so was. Da bist du mal nicht in der Startelf, aber bist immer bereit. Und wenn du dran bist, dann lieferst du ab und machst es dem Trainer schwierig. Das ist mein Wunsch: Die sollen es mir so schwierig wie möglich machen."