Nun ist Timo Werner bekanntlich nur ein Baustein des Leipziger Angriffsspiels, doch sorgt seine Rückkehr möglicherweise auch für die nötige Zementierung und Bindung von anderen, bislang nur unzureichend abgestimmten Teilen. Jedenfalls wird der Stürmer sicher nicht nur als alleiniger Zielspieler agieren, sondern sich einreihen in ein Gesamtkonstrukt. Die ersten Eindrücke seien "sehr positiv", er sei "sehr froh, dass er da ist", verriet Tedesco auf der PK über Werner: "Er wird uns direkt weiterbringen." Noch wichtiger: Werner habe "viele Stärken", er sei "flexibel einsetzbar", sowohl im 3-4-3-System auf allen Sturmpositionen, also im Zentrum und an der Seite, sowie in einer Doppelspitze.