"Bei Timo ist es schon so, dass er eine sehr lange Zeit weg war. Das ist natürlich nicht optimal", sagte RB-Coach Ralph Hasenhüttl: "Deswegen merkt man ihm schon an, dass er körperlich noch nicht in Schuss ist. Ob das Sinn macht, ihn von Anfang an zu bringen, weiß ich nicht." Für den 21-Jährigen, der die erste Woche der Winter-Vorbereitung ausgefallen war, könnten somit Yussuf Poulsen und Jean-Kevin Augustin das Sturmduo von Beginn an bilden.