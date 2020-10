Julian Nagelsmann wäre es lieber gewesen, wenn Schalke den Trainerwechsel von David Wagner zu Manuel Baum eine Woche später vollzogen hätte. "Weil einem die Vorbereitung leichter fällt, wenn man zu 100 Prozent weiß, was der Gegner macht", erklärte Nagelsmann am Donnerstag. Er habe schon eine Ahnung, was Manuel Baum vorhat, wo dieser in der Kürze der Zeit anpackt: bei Schalkes Hauptproblem, was man an den Gegentoren gesehen habe. "Ich habe schon eine Grundidee, was die vorhaben."