Fußball | Bundesliga RB Leipzig gegen Union Berlin, Teil 2: Diesmal geht es um Punkte

Hauptinhalt

31. Spieltag

Eingewechselt werden, Tor schießen, Matchwinner sein – mit diesem Plan für RB Leipzigs zweites Heimspiel gegen Union Berlin innerhalb von drei Tagen kann sich Emil Forsberg durchaus anfreunden. Trotzdem ist hin- und hergerissen, wie es für ihn am Samstag (15:30 Uhr im Live-Ticker und in der Live-Radioreportage) laufen soll. Klar ist ihm nur, dass er in Leipzig bleiben will.