Ansonsten scheint RB für das heiße Duell gerüstet. Die Trainingswoche jedenfalls ist laut Marco Rose top gewesen: "Die Stimmung war gut, fokussiert, und trotzdem hatten wir gute Laune – all das, was man für ein gutes Punktspiel am Wochenende so braucht." Aber so eine Trainingswoche helfe nicht viel, fügte er an, "wenn angepfiffen wird und viel von dem nicht mehr da ist, was da war". Das Allerwichtigste im Kampf Vierter gegen Zweiter "ist unsere Leistung. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Weil ohne Leistung kein Ergebnis, und dann Tabelle: Arsch."