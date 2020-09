Das Duell zwischen RB und Mainz ist vor allem mit zwei Spielergebnissen verbunden. 8:0 und 5:0 hieß es in der vergangenen Saison. Doch RB-Trainer Julian Nagelsmann winkt in der Sache ab: "Das Schöne am Fußball ist, dass alte Ergebnisse nichts mehr zählen. Es interessiert heute keinen mehr, dass wir letztes Jahr hoch gewonnen haben. Davon können wir uns nichts kaufen."