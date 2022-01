In der Offensive sieht es nominell zumindest wieder besser aus: Emil Forsberg laboriert zwar weiter an seiner Muskelverletzung aus dem Bielefeld-Spiel, aber dafür haben André Silva und Christopher Nkunku ihre Corona-Infektionen überstanden. Die Quarantäne der beiden Letztgenannten hat die Arbeit für Trainer Domenico Tedesco nicht einfacher gemacht.

So stand letztens Leipzigs aktuelles Problemfeld "Spiel im letzten Drittel" auf dem Trainingsplan. "Dann haben wir aber gemerkt, dass wir keinen Stürmer mehr auf dem Platz haben, und haben das geändert", erzählte der Coach am Donnerstag. Wer hinten und vorn in der Startelf steht, ist noch nicht entschieden. "Wir denken von Tag zu Tag", sagte Tedesco und wirkte dabei ein bisschen so, als sei das seine Strategie gegen neue Hiobsbotschaften.