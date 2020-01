So sieht es auch RB-Trainer Julian Nagelsmann: "Sie sind garantiert kein Kanonenfutter." Die Unioner seien schwer zu bespielen und bekämen im Normalfall keine vier Gegentore, wie es im Hinspiel der Fall war. Der Aufsteiger habe ein Team, das sowohl in der Offensive, als auch in der Defensive sehr strukturiert auftrete und durch seine Physis und Kopfballstärke stets für Gefahr sorgen könne.

Auch die Bedeutung des Spiels hob der Cheftrainer der Leipziger hervor. Es gehe in der Partie am Samstag nicht nur darum, die drei Punkte einzufahren. Vielmehr sei es wichtig, gleich zu Beginn der Rückrunde ein klares Signal an die direkte Konkurrenz im Meisterschaftsrennen zu senden. "Einige Mannschaften werden schauen, wie RB Leipzig als Tabellenführer aus der Winterpause kommt. Es geht also darum, ein schönes Ergebnis zu erzielen. Mit einem 1:0 wären wir zufrieden." Aber es gehe auch darum, etwas auszustrahlen: "Damit andere Mannschaften wissen: Wir sind bereit, um die ersten vier Plätze zu kämpfen."