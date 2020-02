In der Pressekonferenz am Donnerstag outete sich Nagelsmann fast schon als Fan seines Werderaner Kollegen, Florian Kohlfeldt. "Ich schätze Flo als einen der fähigsten Trainer. Es ist nie schön, wenn Trainerkollegen den eigenen Erwartungen hinterherhinken. Als neutraler Zuschauer schaue ich mir gern Spiele von Bremen an."

Werders Spiel in Leipzig entspannt anschauen kann bzw. muss sich derweil RB-Spieler Tyler Adams. Denn der US-Nationalspieler hat sich am Mittwoch einen kleinen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. "Es ist nur ein kleiner Riss. Aber gegen Bremen, gegen Tottenham und wohl auch gegen Schalke wird er uns nicht zur Verfügung stehen", sagte Nagelsmann. Als Grund für Adams‘ erneute Verletzung sieht Nagelsmann die hohe Belastung, die durch den Ausfall diverser Abwehrspieler entstand. Leipzigs Defensivproblem und -belastung ist nun noch größer geworden – da beißt sich bei RB die Katze in den Schwanz.